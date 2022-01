Für alle, die wir jetzt nach dieser Info verloren haben – vielleicht können wir euch so wieder ins Boot holen: Ein menstruierender Mensch verwendet in seinem Leben an die 13000 Tampons oder Binden. Das ist schon eine beachtliche Menge an Abfall – und vor allem schwer zu zersetzender. Neben dem Umweltgedanken haben wir ausserdem gute News, die euch die Unterwäsche näher bringen könnte: Periodenschlüpper können sehr schön sein. Besonders von folgenden Labels: