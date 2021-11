Nebennierenschwäche? Das sind die Anzeichen

Was ist die Aufgabe der Nebennieren?

Katia Trost und Anne Schmuck: So klein und unscheinbar sie auch wirken mögen, spielen die Nebennieren doch eine grosse und wichtige Rolle in unserem Hormonsystem: Ihre Hauptaufgabe ist es, unser Überleben zu sichern. Man kann sie sich vorstellen wie Wächter, die die Ordnung im Körper überwachen und Alarm schlagen, wenn diese Ordnung aus dem Gleichgewicht geraten ist. Dann sorgen sie durch Ausschüttung bestimmter Hormone dafür, dass unser Körper in den Überlebensmodus wechselt und lebenswichtige Systeme mit Energie versorgt werden. Diese sogenannten Stresshormone sind hauptsächlich Kortisol und Adrenalin. Kortisol wird von der Nebennierenrinde produziert, Adrenalin vom Nebennierenmark. Stress ist der grosse Widersacher der Nebennieren. Stress spielt eine wichtige Rolle bei allen Krankheiten und wird massgeblich von den Nebennieren initiiert. Stress ist dabei kein subjektives Gefühl, sondern ein biochemischer Vorgang, also ein Überschuss an Stresshormonen. Sehr häufig stimmt dabei das subjektive Stressempfinden mit dem objektiven Vorhandensein von Stress nicht überein.