Wie sich mein Leben mit Morbus Addison verändert hat

Diagnose Morbus Addison: Das steckt dahinter

Nach diversen Bluttests dann der Schock: Mobus Addison a.k.a. Bronzekrankheit. Die junge Ärtzin erklärte mir, ich würde unter einer Autoimmunkrankheit leiden, die mir Energie raubt und für Hyperpigmentierung sorgt (also doch kein Zufall). Das Gute sei aber, dass es mir schon bald besser gehen würde. Was genau das alles zu bedeuten hatte, war mir in diesem Momentan nicht bewusst. Meine Aufmerksamkeit schwand, ich hörte mein Herz in den Ohren dröhnen. Zuhause angekommen, füllten sich meine Augen mit Tränen. Hatte ich Angst? War ich einfach glücklich, weil man etwas gefunden hatte? Wohl beides. In den Folgewochen erfuhr ich nach und nach, was die Diagnose «Morbus Addison» genau zu bedeuten hat. Kurz zusammengefasst: Meine Nebenniere leidet unter einer Unterfunktion. Darum bildet sie weniger vom lebenswichtigen Stresshormon Cortisol. Bleibt die Krankheit unbehandelt, kann man daran sterben. Logisch, dass eine solche Information ziemlich aufwühlt. Aber hey, immerhin lässt sich das mit der heutigen Medizin ändern. Also verschrieb mir die Ärztin eine geballte Ladung Hydrocortison. Das sollte nicht nur meinen leeren Speicher auffüllen, ich musste es seither jeden Tag zu mir nehmen. Zweimal täglich. Für immer. Würde ich mich übergeben, müsse ich ins Krankenhaus, um mir die Dosis spritzen zu lassen. Fortan schmückt dazu ein Notfallausweis mein Portemonnaie, der mir immer wieder ins Gedächtnis ruft: Die Lage ist ernst.