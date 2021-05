7 Experten-Tipps gegen Frust im Alltag

5. Das Tages-Training

«Jedes Frustfettnäpfchen, in das man tritt, lässt sich auch als Trainingseinheit nutzen, und wir haben die Wahl, was wir jeweils im Augenblick trainieren wollen. An dem einen Tag fühlt es sich vielleicht gut an, beharrlich zu bleiben und die Sache bis zu einer zufriedenstellenden Lösung durchzuziehen. An einem anderen übt man lieber Flexibilität und Improvisationstalent, indem man sich einen Plan B, C oder sogar D überlegt. Vielleicht ist der Frustauslöser eine Chance, die eigene Gelassenheit zu aktivieren? Oder stärkt man lieber die eigene Geduld, indem man nichts er-, sondern einfach abwartet, ohne zu hetzen, zu verurteilen oder zu früh die Flinte ins Korn zu werfen? Merke: Wir alle haben mehr im Skill-Repertoire als nur Ärger und Enttäuschung, um auf Frust zu reagieren.»