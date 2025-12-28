News checken

Up to date zu sein, also zu wissen, was gerade so in der Welt geschieht, ist an sich natürlich nichts Schlechtes. Problematisch wird es nur, wenn wir stets zwischen Tür und Angel versuchen, alle frisch eingeflogenen News via Smartphone aufzusaugen. Das geschieht aus Zeitgründen meist nur durch Überfliegen der Schlagzeilen. Was im Detail passiert ist? Keine Ahnung. Gerade bei schlechten Nachrichten beschäftigt sich unser Unterbewusstsein mit dieser Frager aber nachhaltig. Forscher der «American Psychological Association» fanden heraus, dass diese Tatsache nicht nur für schlechtere Laune sorgt, sondern uns gleichzeitig auch noch ganz schön Kraft raubt. Sich also lieber morgens oder abends genügend Zeit nehmen, um die Nachrichten detailliert zu lesen und zwischendurch auf Sendepause drücken.