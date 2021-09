Diversität als Propthese

Jetzt, im Modemonat September, achtet man ja wieder besonders stark drauf: Wen schicken die Designer über den Laufsteg? Wie vielfältig ist das Aufgebot? Schöpfen die Brands aus den Vollen? Schätzen Farben und Formen? Reden wir von Models jenseits der 40 – dann gelten Ikonen wie Naomi Campbell und Kate Moss nur bedingt. Diskutiert man After-Baby-Bodies, dann ist Emily Ratajkowski nicht die optimale Wahl. Die haben das mit dem Altern und dem Straff-Bleiben toll gemacht, entsprechen aber nicht der Norm. Wir spielen auf die Versace-Show, die sich mit Fendi verschwisterte, in Mailand an, die all das zeigte.

Bei Burberry bastelte Isamaya Ffrench, Make-up-Artist und Burberrys globale Beauty-Direktorin, bildschönen jungen Dingern nun fleischige Horcher ans makellose Haupt. Und ja, das sieht bezaubernd aus, wie sie da so durchs Haar spitzen. Und klar, das wäre auch reizend, handle es sich um reale, sagen wir, abstehende Ohren. Die aufgeklebte Botschaft ist ja vielleicht eine gute: Optisches Aus-der-Reihe-Tanzen ist sexy. Störfaktoren sind aufregend. Sei das nun der Höcker auf der Nase, der runde Bauch oder der dezent gefüllte Po.