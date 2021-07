So wird euch im Auto, Zug und Flugzeug nicht übel

Wer sich auf eine Schiffüberfahrt inklusive Titanic-Einlage à la Leonardo (ihr erinnert euch: I’m the king of the woooooorld!) freut und danach ein paar Stunden blass im Innern einer Kabine verbringt weiss: Der Weg zum Ziel kann qualvoll sein. Mediziner*innen drücken es etwas komplizierter aus: Kinetose sagen sie dazu, allgemein bekannt als Reisekrankheit.