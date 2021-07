Das sind unsere Büchertipps für diesen Sommer

Drogen und Menschen, die alternative Lebensformen ausprobieren: Über beides kann keiner so gut erzählen wie T.C. Boyle. Mit «Das Licht» ist dem Vielschreiber ein wunderbares Buch gelungen, das man uneingeschränkt empfehlen kann. Der Roman startet 1943 in Basel mit einem gewissen Dr. Hoffmann und seiner berauschenden Velofahrt. Genau, es geht um Psilocybin! Der grösste Teil der Handlung spielt dann in den USA, wo ein Kreis von Student*innen um Professor Timothy «Tim» Leary in den 60er Jahren die psychedelische Droge zu Studienzwecken einnehmen. Sie sind alle auf der Suche nach «dem Licht» – dem perfekten, fast schon göttlichen Trip.