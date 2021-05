Deshalb führt Stress zu Haarausfall

Packen wir das Übel bei der Wurzel: der Stammzelle. Dort liegt nämlich das ursächliche Problem. Die Forscher*innen haben beobachtet, dass Stress deren Aktivierung in den Haarfollikeln verzögert. Und so das Haarwachstum beeinflussen kann. Die Stammzellen unterliegen einem natürlichen Zyklus mit Wachstums- und Ruheperioden. In Versuchen mit Mäusen zeigte sich, dass Stress die Ruhezeit der Stammzellen verlängerte. Die Folge: Die Haare brauchen länger um zu wachsen.