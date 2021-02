So werden wir ohne Anstrengung fit

Hand hoch, wer momentan etwas extra Energie gebrauchen könnte! Und jetzt: Hand hoch, wer so gar nicht motiviert ist, etwas dafür zu tun. Genauer gesagt, sich zu bewegen. Wir fühlen mit euch. Wer in seinen Home-Office-Pausen brav seine Matte ausrollt und täglich alleine schwitzt, braucht ganz viel Selbstdisziplin. Und irgendwie ist diese in Zeiten der Pandemie so schwierig zu finden wie WC-Papier während des ersten Lockdowns.