Krumme Sachen haben einen schlechten Ruf. Die Vergiftung von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny war krumm. Ebenso Trumps anfängliche Verharmlosung des Coronavirus. Krumme Sitzpositionen bestrafen mit Rückenschmerzen und krumme Rüebli gelten als weniger schön.



Wir streben nach der Geraden. Suchen während einer Achterbahn der Gefühle die Konstante. Den ebenen Boden. Auch, was die Corona-Kurve betrifft. «Flatten the Curve» lautet der Schlachtruf im Kampf gegen das Virus. Und die Kontaktbeschränkung ist Teil der Strategie.



Es gab keine Fussball EM, keinen Festival-Sommer. Jegliche Begegnungen wurden ins Internet verlegt. Plötzlich war das Feierabendbier ein Anstossen gegen den Bildschirm, die Geburtstagsparty ein Anlass im kleinen Rahmen und Tanzen im Stammclub ein Wochenendplan der Utopie. New Normal.