3. Bananenschale schlägt Pickel in die Flucht

Seid ihr auch schon ganz überwältigt von all den ungeahnten Benefits der krummen Frucht? Geht uns ähnlich – und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Denn: Die enthaltenen Vitamine, Antioxidantien, Zink und Eisen wirken ausserdem gegen Hautunreinheiten. Betroffene Spots abends nach der Gesichtsreinigung gründlich mit der – ihr ahnt es – Innenseite der Schale einreiben und über Nacht wirken lassen. So werden die kleinen Entzündungen gehemmt, die in der Banane enthaltene Stärke bindet dazu noch das Öl, das unsere Poren verstopft. Am nächsten Morgen abwaschen, etwa zwei Wochen dran bleiben. Tschüssi, Akne und Unreinheiten.