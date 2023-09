Wie man milchige Gläser wieder strahlen lässt

Normalerweise soll ja erst die Arbeit kommen, dann das Vergnügen. Beim gemütlichen Apéro mit Freund*innen läuft das leider anders. Da kommt erst das Zubereiten der Drinks und die damit steigende Vorfreude, anschliessend das genüssliche Anstossen und dann, ganz am Schluss, wenn man eigentlich nur noch unbekümmert ins Bett fallen will, kommt … das Aufräumen. Müll wegschmeissen, Bierdeckel einsammeln, Gläser in die Spülmaschine sortieren und dann ab in die Federn.