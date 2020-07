Daraus besteht die Mode von Morgen

Öko-Kaschmir aus Soja

Was früher eine Luxusware war, bekommt man bei Fast-Fashion-Unternehmen inzwischen schon für unter hundert Franken. Wie das sein kann? Ursprünglich lebten die Ziegen, von denen der Kaschmir stammt, ausschliesslich im Himalaja. Weil die Nachfrage für den edlen Stoff immer mehr gestiegen ist, verfrachtete man die Tiere kurzerhand auch in Hochgebiete der Mongolei, Chinas und Afghanistans – auf riesige Rasenflächen, die so vollgestopft sind, dass das Gras kaum mit dem Wachsen hinterherkommt. Gemeinsam mit dem Klimawandel ein Grund dafür, dass sich in der Mongolei gut 90 Prozent des Landes in Dürregebiet verwandelt haben ­– mit Gefahr zur Verwüstung.