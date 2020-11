Manchmal hilft Geduld

Was machen, wenn täglich mehr Haare in der Bürste hängen bleiben? «In erster Linie sollte man eine korrekte Diagnose stellen lassen, weil diese die Therapie und die Prognose bestimmt», sagt die Dermatologin. In den besten Fällen reicht es, wenn man einfach zuwartet und die Haare von selbst wieder spriessen. Ist das aber nicht der Fall, können medizinische Therapien mit Lotions oder Tabletten helfen. «In den letzten Jahren hat die Eigenbluttherapie mit plättchen-reichem Plasma den Durchbruch geschafft», sagt Mirjana Maiwald. Dafür wird ein Bestandteil (Plasma) aus dem Eigenblut gewonnen und in die betroffene Kopfhaut gespritzt.