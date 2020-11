Wechseljahre: Das hilft bei Haarverlust

Tinktur lässt die Haare dicker werden

Lokal wendet Dr. De Smet Minoxidil, Tinktur oder Schaum, an. «Minoxidil öffnet die Blutbahnen. Dadurch bekommen die Haarwurzeln mehr Kraft.» Die Anzahl der Haare nimmt unter der Behandlung nicht unbedingt zu, aber die Haare werden dicker. Eine weitere Möglichkeit ist Eigenblut. Platelet-Rich Plasma (PRP) enthält viele Blutplättchen und Wachstumsfaktoren. Das Plasma wird direkt in die Kopfhaut gespritzt und aktiviert so das Wachstum der Haare. Für Laserhauben, -bürsten oder -kämme zur Aktivierung der Haarwurzeln sind die Resultate für Dr. De Smet nicht konstant genug.