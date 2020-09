Ha! Auch Männer kommen in die Wechseljahre

Nicht jeder Mann ist aber davon betroffen. Bei den über 60-­Jährigen sind es ein Fünftel bis ein Drittel. Zum Arzt gehen jedoch nur die wenigsten, sie leiden lieber still, denn «echte Männer» gehen wegen so was nicht zum Männerarzt. Die zuneh­menden Beeinträchtigungen werden entweder ignoriert oder durch männliches Imponiergehabe kaschiert. Das neu erworbene Motorrad und die sehr viel jüngere Geliebte sind ein beliebtes Objekt für Männer in der Midlife ­Crisis. Dabei lassen sich die Beschwerden lindern – wenn nötig mit einer Testosteron­-Substitution oder noch besser mit einem gesunden Lebens­stil. Sportliche Aktivitäten erhöhen den Tes­tosteronspiegel nachweislich. Nachfolgend gibt Prof. Hubert John, Chefarzt der Klinik für Uro­logie am Kantonsspital Winterthur, Auskunft.