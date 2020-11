In gemütlichen Jogginghosen rumlümmeln, einen guten Kaffee schlürfen und dabei konzentriert auf den Bildschirm starren und in die Tasten hauen. So sieht bei vielen Büroangestellten der momentane Alltag im Home Office aus. Spannend wird es dann, wenn man mit dem Partner oder der Partnerin gemeinsam daheim eingepfercht ist. Dann kann es nämlich nicht nur zum gemeinsamen Zmittag, sondern auch zum gemeinsamen Schäferstündchen kommen. Aber lasst uns nicht lange um den heissen Brei herum reden: Wir sprechen natürlich von Sex. Während der Arbeitszeit. Im Home Office. Ihr schüttelt den Kopf? Dann gehört ihr damit laut einer Studie zur Minderheit.