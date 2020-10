Welche Branchen haben sich denn am schnellsten erholt?

Auf dem Bau oder in der Immobilienbranche sowie in der öffentlichen Verwaltung sah die Lage schon im Sommer wieder sehr gut aus. Informatik, Gesundheitswesen und Chemie blieben auch während der Krise stark. Besonders erfreulich ist, dass die KMU im September ihre Rekrutierungsaktivitäten wieder intensiviert haben. Dieser Optimismus ist wichtig für den hiesigen Arbeitsmarkt. Immerhin sind über 60 Prozent aller Angestellten in der Schweiz bei KMU beschäftigt.