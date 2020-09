Gilles Tschudi erntet Zwiebeln statt Beifall

Kennengelernt hat Gilles Tschudi, 63, seinen Arbeitgeber in einer Kneipe in Müntschemier BE. «Als ich wegen des Lockdowns nicht mehr auf der Theaterbühne stehen konnte, fragte ich ihn, ob er einen Erntehelfer brauche. Der Bauer glaubte anfangs, dass ich das höchstens einen Tag durchhalte.»