Die Killerkombi des Winters kommt uns bekannt vor

In Jogginghose aus dem Haus? Finden seit Corona selbst die Hinterletzten cool. Diana hat so schon Ende der Achtziger ihre Boys Harry und William aus der Schule abgeholt. Mit Blazer und Cap. Und: die Hosenbeine ruckzuck in den Cowboystiefeln verstaut. Weil sie dachte, das würde gut aussehen, weil es schnell gehen musste oder weil das Wetter in Grossbritannien mal wieder zeigte, was es kann.

Heute paart man die Lieblingshose der Krise und den Winterstiefel ebenso, nur viel bedachter. Man fotografiert seine Klamotten, wenn man sie gut findet, wenn sie virtuos kombiniert sind. Jogginghose mit Boots – diese Liaison liebt die Linse ebenso wie unser Lifestyle. Vom Sofa an den Schreibtisch, kurz eine Runde um den Block, schnell zum Supermarkt und zurück zum Sofa. Dabei gut aussehen? Klappt so: