Helfen Orgasmen bei Regelschmerzen?

Die Gender Health Gap ist real

Bisher ist das Mysterium «Frau» nämlich erschreckend wenig erforscht. Manchmal scheint es so, als hätten die Wissenschaftler uns damals kurz angeschaut, gedacht «Aha, Brüste, kein Penis, alles klar» und im Anschluss ihren Ordner über die weibliche Spezies zufrieden zugeklappt. Immerhin dauerte es bis 1998 (!) bis man die vollständige Grösse der Klitoris entdeckte. Halt, falsch. Bis «frau» sie entdeckte. Das machte nämlich die australische Urologin Helen O’Connel. Dankeschön, by the way! Und nun, da wir das wissen, überrascht es leider umso weniger, dass die weibliche Periode und die Vorteile von Selbstbefriedigung bei Frauen bis heute Tabu-Themen sind, über die keiner so richtig reden mag. Kombiniert miteinander schon gar nicht.