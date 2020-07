Victoria schwänzt Bürotage mit ausgeklügelter Strategie

Die Idee zu ihrer Erkundungstour kam Victoria bereits vor über zehn Jahren – als sie ihr Hochzeitslied «Vilar glad. I din famn» von Benny Andersson hörte, wie sie erzählt. «Es mag seltsam klingen, aber vor unserer Hochzeit wurde dieses fantastische Lied geschrieben. Wir sassen im Studio und durften zuhören. Es war, als würde ganz Schweden für mich spielen.» Victoria fühlte sich in den kleinen Kinderbuch-Helden Nils Holgersson auf seiner Reise durch die schwedische Provinz verwandelt. «Es fühlte sich an, als würde ich wie in Nils Holgerssons Reise auf der Gans Akka sitzen und über Skåne mit all den Plateaus und Feldern fliegen. Also dachte ich: ‹Wie kann ich Nils Holgersson sein?›»