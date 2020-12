In diesen Jeans flanieren wir durch die Saison

1. Die Tapered Jeans

Beim Anblick dieser Jeans verschlägt es uns glatt in die 1980er-Jahre. Die Tapered Jeans fokussiert sich vor allem auf eure Hüfte und betont diese mit einem weiten Schnitt. In Richtung Knöchel wird sie wieder enger. Sie sitzt hoch in die Taille und verpasst euch damit die allseits beliebte Sanduhr-Körperform.