Welche Jeans tragen wir im Winter?

3. Die Bootcut Jeans (oder auch: Schlaghose)

Auch dieses Modell kennen wir bereits aus früheren Jahrzehnten: die Bootcut Jeans. Mit ihrem knackigen Sitz betont sie oben schön den Po und wird gegen unten, eben bei den Boots, etwas weiter. Besonders gut sieht die Hose aus, wenn sie lässig über Cowboy-Stiefeln getragen wird – oder ganz elegant über High Heels.