Welche Jeans tragen wir im Winter?

Im Frühling luftig und locker, im Sommer kurz und knapp, im Herbst lässig und wärmend – so tragen wir unsere Jeans voller Stolz bei Wind und Wetter. Aber auch im Winter darf unsere Lieblingshose aus Denim nicht im Schrank versauern. Da haben es uns drei Modelle ganz besonders angetan:
1. Die Tapered Jeans
Beim Anblick dieser Jeans verschlägt es uns glatt in die 1980er-Jahre. Die Tapered Jeans fokussiert sich vor allem auf eure Hüfte und betont diese mit einem weiten Schnitt. In Richtung Knöchel wird sie wieder enger. Sie sitzt hoch in die Taille und verpasst euch damit die allseits beliebte Sanduhr-Körperform.
2. Die Wide Leg Jeans
Weiter gehts mit der Zeitreise in die 70er-Jahre. Die Wide Leg Jeans zeichnet sich durch ihren geraden und weiten Schnitt aus, der dann hoch bis zum Bauchnabel ringt. Diese Form verschafft euch eine schmeichelhafte Taille und wirkt gleichzeitig cool und lässig.
3. Die Bootcut Jeans (oder auch: Schlaghose)
Auch dieses Modell kennen wir bereits aus früheren Jahrzehnten: die Bootcut Jeans. Mit ihrem knackigen Sitz betont sie oben schön den Po und wird gegen unten, eben bei den Boots, etwas weiter. Besonders gut sieht die Hose aus, wenn sie lässig über Cowboy-Stiefeln getragen wird – oder ganz elegant über High Heels.
