Wasser und Kälte

Alles, was es dazu braucht, ist ein genügend grosses Gefäss und kaltes Wasser. Dann legt man das arme Rüebli ins Schönheitsbad, am besten gleich in den Kühlschrank. Dann wartet man. Mindestens zwei Stunden. Wer möchte, darf auch gerne einen kleinen Zauberspruch dazu aufsagen. Denn wenn man das Rüebli wieder herausnimmt, ist es wie neu. Wie das geht? Das Gemüse saugt sich mit Wasser voll und gleicht so die verlorene Feuchtigkeit wieder aus.