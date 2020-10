Diese drei Heilkräuter sind echte Beautywunder

Als echtes Multitalent unter den Heilpflanzen gilt die Kamille. In Teeform wirkt sie vor allem beruhigend und krampflösend. Als Beautyprodukt und mit den in ihr enthaltenen ätherischen Ölen wie Bisabolol, Matricin und dem Flavonoid Apigenin entwickelt sie reizlindernde und heilungsfördernde Eigenschaften. Damit ist Kamille besonders für empfindliche und trockene Haut geeignet. In Form von Bodylotions oder Tagescremes spendet sie jede Menge Feuchtigkeit.