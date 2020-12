9 formschöne Geschenkideen für Ästhet*innen

«The Queen's Gambit»

Jahrelang hat kein Mensch an Schach gedacht und plötzlich haben alle dieses Brett vorm Kopf. Die optisch durchaus ansprechende Retro-Netflix-Serie lässt uns alle klüge Züge machen wollen – wer richtig gut nachgedacht hat, dem kam nun vermutlich folgende Idee: ein Schachspiel zu verschenken. In der Bauhaus-Edition. Wegen Kunst und Design und «Form follows function» und so weiter.