Warum ist Ohrenpflege wichtig?

Step 3: Sonnenschutz nicht vergessen!

Dass ihr Gesicht, Hals und Hände täglich mit einer Sonnen- oder Tagescreme mit Lichtschutzfaktor versorgt, setzen wir mal als gegeben voraus. Bitte, bitte vergesst dabei in Zukunft aber nie wieder eure Ohren. Auch die sind schliesslich tagein, tagaus dem Sonnenlicht ausgesetzt und nicht selten ein Hotspot für weissen Hautkrebs. Da ist Vorsicht doch ganz eindeutig besser als Nachsicht, das müsst ihr schon zugeben.