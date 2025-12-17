Diese 7 Talente hat euer Lipbalm

7. Keine elektrisierten Haare mehr

Last but not least: Von der Heizungsluft (im Winter dann) und dem ständige An- und Ausziehen von Wollpulli, Schal und Mütze stehen uns die Haare schnell mal zu Berge. Was auf lange Sicht gegen dieses nervige Phänomen hilft, haben wir hier erklärt. Wenn die Steckdosen-Frisur überraschend kommt und schnell behoben werden muss, ist das eure SOS-Lösung: Etwas Lipbalm mit den Fingern aufnehmen und zwischen den Händen verreiben. Mit den leicht eingefetteten Handflächen über die Haare streichen und fliegende Härchen sind gebändigt.