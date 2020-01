Mit der am letzten Freitag veröffentlichten Single «Yummy» begeisterte Justin Bieber Millionen von Fans. Und das ist nur der Vorgeschmack: Es werden eine Doku, ein neues Album und eine Tour folgen – alles noch in diesem Jahr! Der Popstar sorgte allerdings auch mit etwas weniger erfreulichen News für Aufmerksamkeit: Auf seinem Instagram-Profil hat der Mann von Hailey Bieber mitgeteilt, dass er an der Infektionskrankheit Lyme-Borreliose erkrankt ist. Monatelang soll der 25-Jährige unter den Symptomen gelitten haben, ohne dass die Krankheit bei ihm diagnostiziert wurde, gab das Promi-Portal «TMZ» bekannt.

Wir haben mit Dr. med. Johannes Gutwald, Facharzt FMH für Dermatologie und Venerologie, über die Entstehung und Behandlung der Krankheit gesprochen.