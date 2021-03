Tränen sind ja nicht gleich Tränen. Da gibt es zum Beispiel die, die mit Emotionen wenig zu tun haben und einfach nur helfen wollen. Wenn die fiese Zwiebel mal wieder in den Augen brennt, zum Beispiel, oder sich ein störender Fremdkörper auf unsere Linse verirrt. Dann wird gespült, was das Zeug hält, damit ASAP wieder alles in Ordnung kommt. Und wusstet ihr, dass die kleinen Tropfen nicht nur aus unseren Augen sprudeln, sondern sich durch den Tränenkanal auch ihren Weg in die Nase suchen? Darum ist es kein Wunder, dass uns selbige beim Weinen parallel in einer Tour läuft. Gemeinsam mit dem (Achtung, eklig) Nasensekret halten sie unseren Riecher feucht und frei von Bakterien.