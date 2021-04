Endlich Veränderung! Das sind die Frisurentrends 2021

Die Haarfarben-Trends für blondes Haar

Wenn es um Haarfarben geht, sind 2021 vor allem natürliche, wärmere Töne angesagt. Statt auf kühle Akzente sollten Frauen mit aschigem oder dunkelblondem Haar jetzt auf goldblonde Highlights, wie Modebloggerin Chiara Ferragni, 33, sie seit Längerem trägt, setzen. Die honigblonde Farbe schmeichelt vor allem hellen Hauttönen ungemein. Auch Haare in ultrahellem Blond bekommen jetzt einen wärmeren Anstrich, und zwar in Form von vanilligen oder perlmuttfarbenen Reflexen, die dem Haar einen natürlichen Look geben, der sich «Baby Blond» nennt.