Noch keine 24 Stunden ist es her, seit Influencer-Queen Chiara Ferragni, 33, sich mit grossem Babybauch in einem Lift ablichtete, um ihre fast 23 Millionen Instagram-Follower wissen zu lassen, was sie so treibt. Kurz danach ist der Babybauch weg, und die Welt weiss auch schon, wie das Baby aussieht, das sich darin getummelt hat: «23.März 2021, unsere Vittoria», schreibt Ferragni schlicht zum ersten Bild ihres gerade geborenen Wonneproppens.