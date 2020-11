Die Frau als treibende Kraft

Wer Prada trägt, möchte nicht in der Masse untergehen. Wer Prada trägt, kennt den Sex-Appeal von vermeintlichem Bad Taste. Wer Prada trägt, zelebriert Weiblichkeit. So wie Beth Harmon sich in «The Queen's Gambit» in einer Männerwelt emanzipiert und etabliert, denkt auch Miucca Prada immer um die Rolle der Frau herum und setzt sich für ihre Rechte ein. Im Auge des Sturmes aus Mustern, Texturen, Lagen und sowohl nostalgischen als auch feministischen Referenzen steht immer die Frau als ständige Inspirationsquelle. Was hätte Beth also besseres tragen können als Looks, die aussehen, als stammten sie aus Miuccias kreativer Feder?