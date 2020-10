Ist das der Schuh-Trend, den 2020 verdient hat?

Scandi-Candy aus Gummi

Das kraftlose Auge hat sich also an die knallbunten Garten-Boote gewöhnt. Dass die neben den rastlosen Füssen eines verwirrten Popstars aber auch an denen stilführender Influencer stecken, verwundert nicht. Denn vor allem die skandinavischen Knallbonbons schaffen es, Crocs richtig gut aussehen zu lassen. Die Vorarbeit wurde durch bequeme Dad Sneaker und Wandersandalen geleistet – jetzt wurschteln die Scandi Girls vermeintlich zu Hause rum, gehen kurz ’nen Kaffee ums Eck trinken oder entspannen in der Natur. Total unprätentiös. Total down to earth. Mit Gummisohlen für rund 50 Franken.

Scrollen und inspirieren lassen. Zu Ende ist der Ugly-Fashion-Exkurs dabei noch lange nicht.