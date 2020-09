Diese Overknees werden die Gemüter spalten

Ein Klotz am Storchenbein – so würde der Laie den herkömmlichen Influencer-Fuss beschreiben, der Bottega Veneta trägt. Die «Lug Boots», Chelsea Boots mit fettem Grip, wanderten letzten Winter in einer schwarzen Armee durch den Matsch und grüssten billige Nachahmer auf ihrem Weg zum Insta-Star. Noch immer stecken sie an allen hippen Gliedmassen: Zur Spätsommer-Shorts, zum flatternden Kleid, zum kurzen Rock. Der schwere Stiefel lässt sich nicht so einfach abschütteln. Was Kreativchef Daniel Lee für das Mailänder Luxushaus Bottega Veneta auf den Markt wirft, wird vom Haifischbecken der Modehungrigen gerissen wie blutige Beute. Im Februar zeigte er in seiner Kollektion für den kommenden Herbst eine Neuversion des chunky Boots – als Overknee – und macht damit allen den Mund wässrig.