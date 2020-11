Für Entscheidungsneurotiker: Kleid? Hose? Beides!

Gibt es Regeln bei der Schichtarbeit?

Man braucht: eine Hose, ein Kleid oder einen Rock und vielleicht ein bisschen Mut. Aber im Grunde ist alles erlaubt. Jeans und Stoffhosen kuscheln sich an Boots in allen Varianten, an Stiefeletten, Loafer und Sneaker. Vielfältiger als die Schuh- und Hosenwahl ist nur noch die der Kleider: Von Mini bis Maxi liegt alles drin. Einfacher zu stylen sind weite Modelle, lange knöpft man bis zur Hälfte auf und zeigt so Hosenbein. Ein grosser Wollmantel oder -blazer macht den Look seriös. Einfach mal wild herumprobieren und Mode Mode sein lassen. Und im Kleidchen draussen für einmal nicht frieren.