Lockdown ist weg, Ängste blieben

An der schlechten physischen Verfassung vieler, ist für die Therapeutin die moderne Gesellschaft Schuld: «Für uns ist es normal in einer digitalen Welt zu leben. In der Corona-Krise kam uns diese Anonymität zum Verhängnis. Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Kommunikationskanäle reden wir zu wenig direkt miteinander. Zum Beispiel im Tram, im Cafe oder mit den Nachbarn und haben dadurch mit der Zeit sogar verlernt, unsere Gefühle zu verbalisieren – auf eine gute, nicht den Anderen überfahrene Art und Weise.» Das kann langfristige Spuren hinterlassen. Eine Einsamkeitsspirale, die laut Knapp erst in Ängsten, später in Depressionen münden kann.