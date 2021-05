Anxiety scheint ein Trendwort geworden zu sein, dass je länger je mehr auch für das kleinste Unwohlsein verwendet wird. Beispiel: Einer der Tiktoker in der Show fühlte sich an einem Abend von all den Eindrücken und Menschen überfordert, weil er aufgrund der Pandemie schon länger nicht mehr unter so vielen Leuten war – boah, das muss Anxiety sein! Aber mal ehrlich, das würde – und wird wahrscheinlich auch – uns alle überfordern. Ist doch irgendwie menschlich, dass man sich nicht immer und überall pudelwohl und sicher fühlt.