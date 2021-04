Howdy Cowgirl!

Kendall trägt Cowboy Boots zum Bikini – wir auch?

Während unsereins gerade mal wieder die Winterschuhe aus dem Keller holt, lässt es sich Kendall Jenner in der kalifornischen Sonne gut gehen. Neid? Klaro! Blenden lassen wir uns aber weder vom Astralkörper, noch vom Sonnenschein. Zum Glück, denn sonst wären uns glatt die Cowboy Boots durch die Lappen gegangen, die das Model zum Bikini trägt. These Boots are made for …? Sünnele? Schwimmen? Schwitzen? Ja, was denn nun? Wir haben da eine Vermutung.