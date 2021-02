Wers untenrum nackt mag, braucht diese 4 Sandalen

Manchmal muss man die Dinge aufblasen

Noch immer haben Flip Flops mit Vorurteilen zu kämpfen. Wer nicht täglich durchs Influencer-Universum und somit smooth durch die Trend-Landschaft gleitet, der denkt bei den Gummi-Latschen immer noch an Backpacker und Sangria-Eimer. Aus eigener Erfahrung kann die mit Leidenschaft Flip-Flops-tragende Redaktion sagen, dass so mancher dahinter einen Fehlgriff vermutet: Ob man denn was Anständiges anziehen könne, heisst es dann. Anständiger geht es kaum. Sorry, it's fashion. Und zwar neuerdings mit aufgeplusterten, ultrabequemen Wurst-ähnlichen Riemen.

Und glaubt uns, es geht noch schlimmer: Flip Flops mit Schlauchbootsohle findet man im Discounter. Aber eben auch bei High End Brands wie The Row. Die Hype-Sandalen des letzten Sommers floaten immer noch an Stoffhosen, Miniröcken, Sportshorts und Bermudas durch den Sommer.