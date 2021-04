Es war eine Liebe im Schnelldurchlauf! Im September 2018 gaben sich Justin und Hailey in einer kleinen Zeremonie in New York City das Ja-Wort. Zwei Monate zuvor verlobten sie sich auf den Bahamas. Die Hochzeit im US-Staat South Carolina wurde zum rauschenden Fest. Einer der begehrtesten Junggesellen Hollywoods erklärte, dass er jetzt davon überzeugt ist, dass eine Hochzeit, eine Ehe und eines Tages Kinder genau das Richtige für ihn sind: «Ich spüre, dass dies meine Bestimmung ist und ich endlich die richtige Frau an meiner Seite habe.»