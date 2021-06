Darum schmerzt der Arm nach der Impfung

Da reihen wir uns mit anderen Menschen in eine Schlange und wissen: Nach dem gewollten Piks folgen womöglich ungewollte Nebenwirkungen. Als würde man sich mental darauf vorbereiten zu stolpern und auf den Boden zu knallen. Mit dem Unterschied, dass der Sturz keine erheblichen Vorzüge für das künftige Leben bedeutet. Die Impfung aber schon. Nicht mal eine Minute dauert das eigentliche Happening am Oberarm. In der gleichen Zeit könnten wir in ein Snickers beissen oder eine Seite langsam von rechts nach links blättern.



Wurde die Vakzine verabreicht, beginnt die obligatorische Wartezeit. 15 Minuten. Und im Verlauf der weiteren Stunden vielleicht die unangenehmen Reaktionen. Am Arm zum Beispiel. Gefühlt wurden am Vortag 15 Kilo gestemmt. Wenn nicht sogar 65. Den Arm heben? Schwierig. Darauf einschlafen? Besser nicht.