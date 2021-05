Menschenmassen, Gedränge in Zügen und Fahrstühlen, zufällige Berührungen im Club – so etwas sieht man nur noch auf Bildern oder in Filmen. Es ist Science Fiction. Es sind Motive, genauso unangenehm anzuschauen wie die von dem Schuldigen – von dem Virus, der aussieht wie ein kleiner flauschiger, saugnäpfiger Planet aus einem Kinderbuch. Wird das jemals wieder anders sein, oder haben wir uns mittlerweile so sehr an die Distanz gewöhnt, dass Berührung völlig ins Private verlagert wird? Und: Was verpassen wir dann?