So hat sich unser Alkoholkonsum seit Corona verändert

Grundsätzlich lässt sich der Alkoholkonsum in zwei Arten einteilen: Den durchschnittlichen Konsum und das sogenannte Rauschtrinken. Gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beschränkt sich der Alkoholkonsum eher auf das Wochenende und ist meist an Veranstaltungen oder Partys gebunden. Dafür wird dann häufiger ordentlich über die Stränge geschlagen. Der Konsum ist also seltener, dafür in der Menge umso höher. Neben Partys, Konzerten oder sonstigen Veranstaltungen findet Rauschtrinken oftmals auf öffentlichen Plätzen und in Parks statt. Dies liegt daran, dass gerade jüngere Menschen oft noch nicht so viel Geld haben und die Preise für Alkohol in Bars relativ teuer sind. Deshalb neigt diese Altersgruppe auch viel mehr zu Spontankäufen an Tankstellen oder Kiosken, bevor es ans sogenannte «Vorglühen» geht. Doch mit dem Verbot von Ansammlungen grösserer Gruppen gibt es immerhin in Hinsicht auf den Alkoholkonsum eine gute Nachricht aus besagter Altersgruppe. Denn laut Sucht Schweiz wurden im Kanton Waadt durch das Verbot des Kaufs von Bier und Spirituosen nach 21 Uhr die Hospitalisierungen wegen Alkohol bei jungen Menschen praktisch halbiert.