Deshalb ist Amanda Gorman Amerikas neue Hoffnung

Gorman ist in Los Angels aufgewachsen, sie hat einen Harvard-Abschluss in Soziologie und wurde für ihre Texte mehrfach ausgezeichnet. Das bei der Amtseinführung vorgetragene Gedicht gibt es nun auch auf Deutsch: «The Hill We Climb – Den Hügel hinauf». Alles, was Amanda Gorman tut, basiert auf den Prinzipien des schwarzen Feminismus, auf dem Schreiben und dem Aktivismus. Dazu gehörten auch ihre Auftritte als Model, wie sie der «Vogue» erklärt: «Wenn ich Teil einer Kampagne bin, dann ist nicht mein Körper das Objekt, sondern meine Stimme.»