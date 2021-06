Impfen bei 30 Grad? So könnt ihr eurem Körper helfen

Schonen und auf den Körper hören

Frisch Geimpfte sollen nach ihrer Spritze ohnehin noch etwa eine Viertelstunde im Wartebereich Platz nehmen, um sicherzustellen, dass der Körper das Vakzin gut verkraftet. Aber auch im Anschluss gilt es, sich zu schonen und auf seinen Körper zu hören. Wer unter Schwindel leidet, sollte eine Pause einlegen und die Füsse hochlegen, das bringt den Kreislauf in Schwung. Sportliche Höchstleistungen sowie Besuche in der Sauna oder im Solarium sollten in den kommenden Tagen ebenfalls ausfallen.