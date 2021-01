Lieber Tee-Sommelier, welche Teesorte passt zu was?

Style: Ondrej, sag mal, wie kommt man dazu, einen so ungewöhnlichen Beruf zu ergreifen?

Ondrej Herda: Alles beginnt mit einer wahren Leidenschaft und Liebe für Tee. Damals, als ich noch Barkeeper in Tschechien war, setzte ich mir in den Kopf, alles über Tee und Teemixologie zu lernen, weshalb ich meine Heimat verliess und in die Teehauptstadt der Welt zog – London. Im Jahr 2014 hatte ich das Glück, die Tschechische Republik in Sri Lanka als Tee-Mixologe beim «Tea Masters Cup International» zu vertreten. Ich bekam die Chance, einen Monat mit einem Teeproduzenten aus dem zentralen Hochland Sri Lankas zu verbringen und von diesem Moment an wusste ich, dass ich Tee-Sommelier werden wollte. Zurück in London, schloss ich mein Diplom ab.