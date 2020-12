Wieso macht Alkohol Lust auf Zigaretten?

2. Unser Gehirn will Dopamin

Trinken wir Alkohol, schüttet unser Körper das Glückshormon Dopamin aus. Übrigens ein Grund, warum das Suchtpotenzial so besonders hoch ist und wir zu Glas, nach Glas, nach Glas greifen. Was unserem Gehirn dann einfällt? Da war ja noch was anderes, das Glück auslöst: Rauchen. Und Glück plus Glück muss doppeltes Glück bedeuten, also her mit dem Glimmstängel.

Leider ist dieser Gedankengang nicht ganz richtig. Wie eine Studie der University of Pennsylvania herausfand, stoppt die Kombination von Alkohol und Nikotin die Dopamin-Freisetzung, sie versetzt den Körper sogar in Stress – er wollte schliesslich Positives fühlen und nun kommt da nichts. Also folgt erwartungsvoll das nächste Glas, die nächste Zigi. Willkommen im Teufelskreis.